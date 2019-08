Sala Consilina (SA), dal 24 al 25 agosto la rassegna “Una bionda InDuo”

Dal 24 al 25 a Sala Consilina, presso la cava dismessa di Costantinopoli, si terrà l’iniziativa “Una bionda InDuo”, promossa dall’Associazione Garum, che si pone come obiettivo la degustazione dei prodotti tipici. Non saranno comunque solo serate all’insegna del buon cibo ma anche di ottima musica con il duo Voicey Jazz e i Malibù. Dopo il successo ottenuto al “Cava…to fritto”, gli organizzatori offriranno ai loro ospiti alcune tipicità come salsiccia e broccoli, parmigiana di melanzane e cicirieddi, ossia gli “struffoli” tanto desiderati dal palato dei bambini e non solo. Come le precedenti tre, anche le due serate del 24 e 25 agosto trascorreranno in semplicità e armonia nella degustazione delle tipicità salesi in uno scenario unico ed originale, con aria fresca, accompagnati dal canto delle cicale e dalla splendida musica live dei due gruppi che si avvicenderanno sulle pedane della splendida location suggestivamente allestita e colorata da una sorprendente illuminazione. Le due serate saranno allietate da un simpatico gioco a premi denominato “birra a segno”; dopo aver acquistato regolarmente una birra si ha il diritto a lanciare delle palline dentro bicchieri di birra posizionati ad una distanza standard; chi centra il bicchiere guadagna gratis la seconda birra.