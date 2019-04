Sala Consilina, il 3 maggio il Premio Vacanze “NICOLA GIACUMBI” organizzato dal Rotary

Torna anche quest’anno il Premio Vacanze “NICOLA GIACUMBI” organizzato dal Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano e dedicato alla memoria del Magistrato trucidato a Salerno nel 1980 dalle Brigate Rosse. L’evento si terrà venerdì 3 maggio alle 10 a Sala Consilina presso l’Auditorium ITIS dell’Istituto Comprensivo Cicerone. Nicola Giacumbi, procuratore della Repubblica di Salerno, venne assassinato il 16marzo del 1980, quando aveva 52 anni, mentre rientrava a casa, per mano di una cellula salernitana delle Brigate Rosse, con una raffica di colpi alla schiena, davanti agli occhi della moglie Lilli, che fu sfiorata da un proiettile ma rimase fortunatamente illesa. Il magistrato, nell’accettare il ruolo di “facente funzioni” di Procuratore della Repubblica, aveva in precedenza rifiutato la scorta per non rischiare altre vite umane, come era invece accaduto nel sequestro Moro. Il Rotary Club Sala Consilina -Vallo di Diano nel ricordare questo tragico avvenimento assegna ogni anno un premio al migliore allievo/a delle scuole superiori del territorio, figlio di appartenente alle Forze dell’Ordine locali. Anche quest’anno la giornata sarà dedicata ad un approfondimento sulle tematiche del terrorismo con la partecipazione di illustri relatori, tra cui Gianfranco Donadio, Procuratore della Repubblica e già consulente della Commissione Parlamentare sull’omicidio Moro, e l’on. Gero Grassi, funzionario del Consiglio della Regione Puglia, proponente e componente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Il dibattito, moderato dal giornalista Geppino D’Amico, si fonderà sul progetto “MORO VIVE” dedicato allo statista pugliese dal Consiglio Regionale della Puglia-Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale. Il dibattito sarà preceduto dai saluti della Dirigente Scolastica Antonella Vairo, del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, e del Presidente del Rotary l’avv. Antonello Rivellese.