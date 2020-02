Sala Consilina (SA), domenica 16 febbraio torna LeggerMente, Letture interpretate e… una tazza di thè!

Nuovo appuntamento, domenica 16 febbraio, a Sala Consilina con la quinta edizione di LeggerMente, Letture interpretate e… una tazza di thè!, l’evento culturale promosso dalla “Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti” e dall’Associazione culturale di volontariato “Voltapagina”. Domenica alle ore 18:00, l’appuntamento è con il libro “I racconti delle donne” a cura di Annalena Benini e la lettura di tre racconti, nello specifico quelli di Virginia Woolf, Natalia Ginzburg e Kathryn Chetkovich. Il libro raccoglie infatti venti storie per venti autrici: da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli… intelligenza, sincerità e ironia descrivono un mondo vivissimo e sempre in movimento. Ne I racconti delle donne – ha scritto Nadia Terranova de «Il Foglio», «parlano voci diverse e potenti, spiazzanti e libere, soprattutto libere, di quella libertà che viene dalla gioia e premia il coraggio portando la luce dopo il disastro; tutte le protagoniste hanno vissuto un dislivello di potere, hanno percepito l’attimo in cui l’immagine che avevano di sé si incrinava, si spezzava modificandole per sempre, e hanno saputo raccontarne le conseguenze con onestà, dolore e a volte ironia»