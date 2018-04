Russia, con le sanzioni l’Italia perde 3 miliardi all’anno di export

“Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibile ripresa del dialogo con l’invito di Donald Trump a Vladimir Putin per un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. “A seguito delle sanzioni decise dall’Occidente nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina, il leader del Cremlino ha deciso – sottolinea la Coldiretti – l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato. Il risultato – precisa la Coldiretti – è stato che per questi prodotti agroalimentari le spedizioni italiane in Russia sono state completamente azzerate. Un blocco dannoso per l’Italia anche perché al divieto di accesso a questi prodotti – precisa la Coldiretti – si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti direttamente, dalla moda alle automobili fino all’arredamento. Alle perdite dirette subite dalle mancate esportazioni italiane in Russia – continua la Coldiretti – si sommano poi quelle indirette dovute al danno di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy. Ora la ripresa del dialogo è importante – conclude la Coldiretti – per sostenere l’inversione di tendenza negli scambi commerciali che ha portato nel primo bimestre del 2018 ad un aumento del 6,6% delle esportazioni italiane nel Paese di Putin”. “Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l’appello del presidente di Confindustria RUSSIA: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all’economia italiana” ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. “Oltre ad aver giustamente sottolineato gli enormi danni derivanti dalle sanzioni imposte alla Russia, Coldiretti ha lanciato un vibrante appello per una rapida ripresa del dialogo tra la Russia e l’Occidente, tra la Russia e l’Unione Europea. È un appello che raccolgo con convinzione, perché da anni sono impegnato in una dura battaglia per favorire il rafforzamento dei rapporti e delle relazioni reciproche tra l’Italia e la Russia, due nazioni legate da decenni di solidi rapporti commerciali e politici” ha sottolineato invece l’europarlamentare di Forza Italia Stefano Maullu. “Le sanzioni – ha aggiunto – devono essere rimosse immediatamente, perché causano perdite di export stimabili in 3 miliardi annui soltanto per l’Italia. Le perdite riguardano da vicino anche una regione cruciale come la Lombardia: a partire dal 2014, infatti, le sanzioni economiche imposte alla Russia hanno colpito l’export lombardo con perdite annue di circa mezzo miliardo di euro, una cifra davvero folle. Alla luce delle recenti tensioni legate al caso Skripal, il recupero dei legami con la Russia è diventato sicuramente molto più complesso, addirittura proibitivo, ma abbiamo comunque il dovere di provarci: per parte mia, continuerò la battaglia che porto avanti al Parlamento europeo ormai da diversi anni, perché la rimozione delle sanzioni economiche alla Russia avrà effetti benefici anche sull’economia italiana”.