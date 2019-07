Roma, presentata la guida del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Grande partecipazione e grande entusiasmo per la prima de “La guida” di Repubblica che si è svolta ieri sera nella Capitale. La prima guida dedicata interamente al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stata dunque presentata ufficialmente alla presenza del direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, del Presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, del direttivo del Pncvda, Cono D’Elia e Vincenzo Inverso, Cristina Giovagnoli, del Direttore Romano Gregorio. Hanno partecipato, inoltre, rappresentanti del mondo della politica, della società civile, del giornalismo e dello spettacolo. “Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso – ha detto Ceraso alla numerosa platea -, abbiamo lavorato con entusiasmo e passione verso un territorio che amiamo particolarmente. La guida più venduta in assoluto, stiamo andando verso una ristampa, dal momento che in pochi giorni sono state vendute il 70% delle copie. Resterà nelle edicole per tutta l’estate ed è possibile acquistarla anche in libreria ed online. Abbiamo superato di gran lunga le stime che avevamo ipotizzato e stiamo lavorando ad un nuovo progetto per farla uscire fuori dai confini italiani tradotta in altre lingue“. Una notizia che non sorprende il Presidente Pellegrino: “Ci abbiamo creduto sin dall’inizio, un progetto che non poteva non decollare. Sin da quando ne abbiamo parlato con il Direttore ero sicuro che sarebbe stato un successo. Sono orgoglioso che il nostro territorio abbia la vetrina Nazionale che merita pienamente. Grazie alla lungimiranza del direttore Cerasa, stiamo già lavorando per portare la guida in Cina, ovviamente tradotta, e negli Stati Uniti dove sono per esenti numerose comunità del nostro territorio che già ne hanno fatto richiesta. La guida sarà presentata a Villa Matarazzo il 25 luglio alla presenza dei sindaci e dei produttori del territorio. Un evento aperto al pubblico a cui potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino il progetto della Guida e i suoi protagonisti.