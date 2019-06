Roma, il “Giffoni Experience” alla Convention annuale Mpi Italia

“Giffoni Experience” sarà tra i protagonisti della 28esima Convention annuale Mpi Italia, in programma, dal 5 al 7 luglio, al Grand Hotel Palatino e Palazzo Naiadi di Roma. Formazione, aggiornamento, momenti di networking e scambi B2B: sono i punti fondamentali dell’evento organizzato in partnership con il Convention Bureau di Roma e Lazio e con il contributo del Convention Bureau Italia. Sabato 6 luglio, presso Palazzo Naiadi, dalle 11:30 alle 13:00, “My Story” (questo il nome dell’edizione 2019) ospiterà la tavola rotonda “Festival del Cinema – Behind the Scenes”. A confrontarsi insieme al fondatore e Direttore di “Giffoni Experience”, Claudio Gubitosi, saranno Antonio Flamini, Direttore del Terra di Siena Film Festival, del Nordic Film Fest e del Romafrica Film Festival e Judith Abraham, Business Tourism Sales Manager per Visit Belfast. Il direttore porterà a Roma la sua esperienza cinquantennale, e racconterà il mondo di “Giffoni” Experience come uno degli esempi più virtuosi nel mondo cinematografico, artistico e culturale: una bella storia italiana lunga 50 anni ed amata e conosciuta in tutto il mondo. A precedere l’incontro, alle 10:00, il noto divulgatore scientifico Piero Angela, che aprirà la plenaria con un Keynote speech, un intervento sulla narrazione innovativa del quale lui è Maestro e precursore. Moi è una organizzazione globale con oltre 17.000 soci in 24 paesi. Il sistema di networking basato su capitoli consente a ogni socio di interagire con altri colleghi e mantenere rapporti costanti attraverso un ricco calendario di eventi e attività di comunicazione; programmi e networking mensili, incontri tra i soci e scambi formativi.