Un uomo di 81 anni è morto carbonizzato in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione. La tragedia – come riporta il quotidiano Il Mattino – si è consumata nella tarda serata di ieri a Laviano, in provincia di Salerno. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da un malfunzionamento della stufa a legna presente in casa. I carabinieri della compagnia di Eboli indagano su quanto accaduto.