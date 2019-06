Roccagloriosa (SA), il Corpus Domini apre i festeggiamenti per San Giovanni Battista

Il 24 giugno ricorre il giorno della nascita di San Giovanni Battista, sei mesi prima della vigilia della nascita di Gesù, e Roccagloriosa si prepara a celebrare la solennità in onore del Santo Patrono. Il programma religioso prevede per la vigilia, 23 giugno, le Solennità del Corpus Domini, si inizia con la Santa Messa nella Chiesa di San Nicola di Bari, a Rocchetta, alle 9.30, alle 18 la Processione del Corpus Domini partendo dalla Chiesa di San Nicola, alle 19:30 Novena e Messa nella Chiesa del Santo Rosario. Il giorno di festa continua la sera, con i festeggiamenti popolari che prevedono il concerto di Angelo Loia, che al ritmo della musica popolare cilentana si esibirà in Piazza Europa alle 21.30. Il 24 giugno la Solennità della Natività di San Giovanni Battista, che prevede la Messa nella Chiesa del Santo Rosario alle ore 11, alle 17:30 la Processione partendo dalla Chiesa del Santo Rosario, alle 19 Messa nella Chiesa di San Mercurio. Alle ore 21.30 inizieranno i festeggiamenti in Piazza Europa, si inizia con il concerto degli Stereotto, per proseguire alle ore 23 con l’esibizione del trio comico “I Ditelo Voi” che direttamente da Made in Sud animeranno la Piazza di Roccagloriosa con i loro divertentissimi sketch. A seguire l’esibizione dei One Night che chiuderanno la serata.