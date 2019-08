Roccagloriosa (SA), al via l’iniziativa “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”

Prenderà il via questa sera, 17.08.2019 la manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse” con lo spettacolo “L’Abbraccio” della compagnia teatrale “Per Gioco” Ponte Barizzo, un recital scritto e diretto da Biancarosa di Ruocco, a partire della ore 21, in piazza San Cataldo. Il progetto, intervento co – finanziato dal Poc Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura” Azione 4 – iniziative promozionali sul territorio regionale, si svolgerà tra i Comuni di Roccagloriosa, Comune capofila, la frazione Acquavena, Ispani e Casaletto Spartano. A Roccagloriosa “Il Cammino delle Muse” si svolgerà dal 17 agosto al 7 settembre e varierà tra danza, musica, arte, teatro, ogni serata ospiterà artisti diversi specializzati in diversi campi. Tra gli altri Roccagloriosa ospiterà Diego De Silva il 4 settembre. Gli spettacoli si svolgeranno tra Rocca e Acquavena, per dare la possibilità di far conoscere, a chi viene in vacanza, le bellezze del territorio comunale. Nel Comune di Ispani il Jazz Festival ospiterà: il 25 agosto a Capitello la Nuova Compagnia di Canto Popolare; Ginga Trio Jazz and More il 27 agosto a San Cristoforo e Rossana Casale Quortet il 31 agosto a Ispani. A Casaletto Spartano potremo assistere alla rievocazione de “’A Zita”, una manifestazione consolidata nel tempo, finalizzata a riscoprire gli usi e i costumi tipici del territorio. La manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse” è ideata per far scoprire i meravigliosi luoghi del nostro Cilento, con la sua storia millenaria la sua bellezza naturalistica e culturale, un’area magari decentrata rispetto ai grandi attrattori turistici, ma che presenta bellezze sia naturalistiche che storico-culturali di indubbio valore, per far scoprire ai turisti e riscoprire agli abitanti del posto la storia del territorio in tutte le sue sfaccettature.