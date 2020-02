Rivello (PZ), al via domani la dodicesima edizione della rassegna “Le visioni altre-frammenti autoriali”

E’ Seul oggi una delle roccaforti nel mondo dove si produce cinematografia di altissima qualità. Nei giorni scorsi il magnifico gioiello “Paraside” di Bong-Joon-ho, già vincitore a Cannes 2019, ha fatto razzia di Oscar, altri recenti lavori (spesso sceneggiati da noti scrittori) vengono acclamati in tutte le rassegne continentali e al prossimo “Far East Film Festival” di Udine, in programma dal 24 aprile al 2 maggio, ci sarà una dedica al cinema sudcoreano degli anni Novanta. Intanto, il capolavoro “A taxi driver “ (2017) di Jang Hoon, aprirà domani 14 febbraio, nello spazio dell’Associazione culturale “La biblioteca rivellese”, la dodicesima edizione della rassegna “Le visioni altre-frammenti autoriali” promossa dal “Gal- La cittadella del sapere” e curata dal cinecronista Mimmo Mastrangelo. La rassegna ancora una volta, oltre a far conoscere quelle cinematografie del mondo che aprono squarci di verità sui grandi dilemmi del contemporaneità, punta a strappare dall’oblio il cinema cosiddetto classico, che avuto come interpreti principali De Sica, Rossellini, Lattuada e Risi. Nel film di Jang Hoo il tempo arretra al maggio del 1980, un taxi si addentra nel buio della città di Gwangju, dove è esplosa una partecipata rivolta popolare contro la dittatura militare. Al volante c’è Kim, un gigantesco Son Kang-ho, vedovo e indebitato, che quando sente di un fotoreporter tedesco Thomas Kretschmann, disposto a pagare molto pur di essere sul posto della protesta, non si lascia scappare l’occasione. La pellicola via via diventa un viaggio nei dieci giorni di lotta e di feroce repressione da parte dell’esercito che cambieranno le sorti dell’intero Paese, ma il regista racconta anche la storia di una toccante quanto improbabile amicizia. Ispiratosi a fatti realmente accaduti, Jang Hoon confeziona un inno universale alla libertà che unisce il potente affresco storico alla dimensione umana tra azione , lacrime e qualche genuina risata. “A taxi driver” è un film che parla a tutti, obbliga ad essere visto e ascoltato per raccontare una verità che non può essere più taciuta. Intenso ed emozionante, il film è uno splendido omaggio a quello che in Corea del Sud è diventato un eroe del popolo. Le prossime visioni del ciclo “Le visioni altre-frammenti autoriali” si svolgeranno nel liceo “F.De Sarlo” di Lagonegro e Latronico.