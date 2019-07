Risultati positivi per il commercio estero

La prima stima per esportazioni dell’area verso il resto del mondo nel maggio 2019 è di 203,4 miliardi di euro, un aumento del 7,1% rispetto a maggio 2018. Lo certifica Eurostat segnalando un andamento positivo dell’export europeo con un attivo della bilancia commerciale di 23 miliardi di euro. Le importazioni dal resto del mondo sono state stimate ad un controvalore di 180,3 miliardi di euro, in aumento del 4,2% rispetto a maggio 2018. Aumenta quindi il surplus, confrontato con i 16,9 miliardi del maggio 2018. Il commercio dell’area intra-euro sale a 172,0 miliardi di euro nel maggio 2019, + 4,9% rispetto al maggio 2018. Nel periodo gennaio/maggio 2019, le esportazioni di merci dell’eurozona verso il resto del mondo ammontavano a 973,5 miliardi (in aumento del 5,0% rispetto a gennaio-maggio 2018) e le importazioni sono cresciute a 890,8 miliardi, confermando la crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Positivi anche i dati italiani, con un aumento del 4% del valore dell’export totale ed un avanzo netto di quasi 16 miliardi e mezzo tra esportazioni ed importazioni, anch’esse cresciute ma solo del 3%. Restano USA e Cina i principali partner commerciali dei paesi della zona euro, con gli Stati Uniti in testa per quanto riguarda la destinazione dei prodotti europei e Pechino al vertice dei paesi d’origine delle merci importate nei 19 paesi della moneta unica. Calano di quasi il 20% le esportazioni verso la Turchia, mentre aumentano di circa il 6% le importazioni da Ankara.