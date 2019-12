Settanta chilogrammi di fuochi pirotecnici – alcuni confezionati in modo tale da renderli molto pericolosi – sono stati sequestrati dalla Polizia durante un controllo in un negozio di Rionero in Vulture. Il gestore del negozio e la persona addetta alla vendita, entrambi di nazionalità cinese, sono stati denunciati per detenzione e vendita di materiale esplodente. I botti erano fra alcol e carta igienica.