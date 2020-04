Rionero in Vulture (PZ), premio di 100 euro ai dipendenti del Crob

Il Crob di Rionero in Vulture (Potenza) ha erogato “ai dipendenti per il mese di aprile il premio d’importo netto pari a cento euro”: la quota “aggiuntiva – è scritto in una nota – è stata versata nella busta paga dei lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro nell’anno precedente”. L’erogazione fa riferimento al decreto “Cura Italia”, ed è destinata “a tutti i dipendenti che abbiano prestato servizio attivo nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 all’interno del Crob nel mese di marzo. Il bonus è stato rapportato, così come previsto dal decreto ‘Cura Italia’, al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede dell’Istituto. Si tratta di un premio di produttività riconosciuto a tutti quei lavoratori che sono stati costretti a continuare a lavorare per garantire servizi essenziali alla collettività, come il diritto alla salute, nonostante il lockdown”.