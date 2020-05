Rionero in Vulture (PZ), droga nel centro di accoglienza, arrestato 24enne

Un giovane di nazionalità gambiana, di 24 anni, è stato arrestato dai Carabinieri, a Rionero in Vulture (Potenza), perché trovato in possesso di 54 grammi di marijuana. L’arresto è avvenuto dopo un controllo in un centro di accoglienza, dove i militari avevano notato un “insolito via vai”. Quando sono intervenuti i Carabinieri hanno bloccato un giovane gambiano di 19 anni che aveva due dosi di marijuana. Il giovane ha detto di averle avute dal suo connazionale che, nello zainetto, aveva 54 grammi della sostanza, divesi in 19 confezioni, e 30 euro. I due giovani sono ospiti di centri di accoglienza di Barile e di Ginestra (Potenza).