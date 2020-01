Rionero in Vulture (PZ), centinaia di persone ai funerali di Tucciariello

Alcune centinaia di persone si sono radunate all’esterno della Chiesa del Santissimo Sacramento di Rionero in Vulture (Potenza), dove si sono celebrati i funerali, in forma privata, del tifoso della Vultur, Fabio Tucciariello, di 39 anni, investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio di Basilicata (Potenza) da un’auto guidata da un supporter del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30, in carcere con l’accusa di omicidio volontario. All’interno della chiesa vi sono i famigliari e gli amici più stretti di Tucciariello, alcuni dirigenti e giocatori della Vultur, i sindaci di Rionero in Vulture e Melfi, Luigi Di Toro e Livio Valvano, e altri primi cittadini dell’area del Vulture-Melfese. L’arrivo della bara, proveniente dall’ospedale San Carlo di Potenza – dove ieri è stata eseguita l’autopsia – è stata accolta da un rispettoso silenzio. Vultur Rionero e Melfi partecipano al campionato lucano di Eccellenza, che domani, in segno di lutto e per decisione del Comitato lucano della Lega nazionale dilettanti che ha accolto l’invito del prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si fermerà per una domenica.