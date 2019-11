Rionero in Vulture (PZ) – Con l’accusa di evasione dai domiciliari, un giovane di 28 anni, di origini nigeriane, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri. Il 28enne non è stato trovato in casa durante controlli effettati dai militari dell’Arma per verificare il rispetto di misure cautelari e di prevenzione.