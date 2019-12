Rinviato l’aumento dei pedaggi delle autostrade

Non un regalo di inizio anno, ma semplicemente un regalo di buone vacanze. Infatti è stato rinviato l’aumento dei pedaggi autostradali previsti a partire dal primo gennaio. Lo prevede la bozza del decreto milleproroghe all’articolo 13. “Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza – si legge nella bozza – il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti”. I concessionari devono presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari “entro il 30 marzo 2020”. Il decreto stabilisce anche che “l’aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020”.