Rinnovo dei Comites, Schiavone chiede incontro a Di Maio

Sulle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE, in scadenza nel 2020, “si rincorrono voci contrastanti, che nell’attesa generano diffuso disorientamento”: ecco perché il Consiglio generale degli italiani all’estero chiede un incontro al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per discutere sulle “ragioni del CGIE in merito a questo delicato appuntamento elettorale”. È quanto si legge in una lettera di Michele Schiavone, segretario generale del Cgie, indirizzata a Di Maio, che nel suo ruolo di ministro degli Esteri è anche il presidente del Consiglio generale degli italiani all’estero. Nella lettera Schiavone ringrazia Di Maio “per la gradita attenzione a favore delle comunità italiane all’estero dimostrata in occasione della composizione della manovra di bilancio”, approvata nei giorni scorsi dal Senato, “nella quale sono contenuti miglioramenti finanziari per le politiche e le future attività da realizzare l’anno prossimo e nei due anni successivi”. Il segretario generale del Cgie sottolinea poi il “ruolo determinante di Comites e CGIE, che oltre alle loro prerogative sostengono direttamente l’azione della rete diplomatico-consolare” e ribadisce che gli organismi “sono in scadenza l’anno prossimo e, perciò, dovrebbero essere rinnovati”. Dopo aver ricordato le due proposte di riforma presentate dal Cgie nel 2017 e ulteriori provvedimenti dei parlamentari eletti all’estero, Schiavone sottolinea come “il passaggio elettorale per il rinnovo dei Comites e del CGIE, oltre agli aspetti tecnici che dovrebbero caratterizzare la riforma, ai miglioramenti procedurali e alla copertura finanziaria, dovrebbe rappresentare in questa fase storica dell’emigrazione italiana un momento di rilancio della rappresentanza istituzionale italiana all’estero e, a nostro modo di vedere fondato sull’esperienza maturata negli anni, interessare tutti i nostri cittadini per renderli protagonisti attivi di scelte consapevoli e favorire un essenziale rinnovamento della rappresentanza”. “Questa necessità, che nel contempo è un auspicio, può essere perseguita mettendo in moto una vera e ponderata campagna informativa, diversa da quelle prodotte nelle consultazioni elettorali precedenti, tale da sostanziare un’alta partecipazione degli aventi diritto per qualificare il ruolo di questi organismi e perseguire una reale educazione civica dei nostri connazionali all’estero”, conclude il segretario generale del Cgie.