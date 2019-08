Riflessione necessaria: la DEMOCRAZIA

Gli ultimi 75 anni circa, ossia il tempo trascorso da quel 2 giugno 1946 (giorno in cui un referendum sanciva la fine della Monarchia e l’inizio della Repubblica) a oggi consente suggestive riflessioni intorno alla condizione democratica di un popolo e al modo in cui la sovranità popolare gestisce, attraverso le istituzioni, il potere. Una prima fase, la cosiddetta Prima Repubblica durata fino ai primi anni ’90, ha mostrato la fatica – ma al contempo l’entusiasmo – che un certo dibattito politico muoveva intorno a temi di squisita natura ideologica. Ciò che si metteva a confronto e in un forte spirito di dialogo non erano uomini ma ideologie. Era appunto il dibattito sui temi a tenere banco e grandi uomini di profonda caratura umana, istituzionale e politica agivano in favore di un principio ideologico da difendere e da incentivare. Il consenso popolare muoveva intorno alle grandi questioni della socialità, della cultura, del lavoro, dell’etica. Da essi non si prescindeva.

Nessun sistema è perfetto e la “democrazia ideologica” si è rivelata fallace, soprattutto nella incapacità di gestire le risorse pubbliche spesso accaparrate grazie alle ideologie e intascate da uomini di potere. Sono alcuni dei motivi per cui esplose tangentopoli. Era il 1992. Il sistema politico nazionale perde ogni valore etico e implode in se stesso mostrando il suo volto più cinico e criminale. Lo stesso anno infatti lo Stato crollava per altri due efferati episodi, ossia l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Annus horribilis per la politica, per le istituzioni, per la società tutta. Sconforto e paura dilagavano, profondo era il clima di incertezza. Lo Stato, quindi la democrazia repubblicana ideologica, avevano fallito. Fu in questo clima che comparve il “salvator mundi” Berlusconi. I suoi sorrisi rassicuranti, il desiderio di emulare la ricchezza e il quarto potere, quello mediatico e delle telecomunicazioni offrirono agli italiani un modello di speranza e di cambiamento. Nacque così quella che voglio definire “democrazia mediatica”, fatta di sovraesposizioni televisive, di proclami e contratti sottoscritti non più nelle sezioni di partito ma nei salotti televisivi. Comparve un nuovo modello che di fatto produceva lo scollamento, un divario tra il popolo e la politica.

Ricordo con grande suggestione la sera in cui in piena campagna elettorale per le comunali, in un acceso clima di contrapposizione tra democristiani e socialisti, Buonabitacolo ospitò l’allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Era il 1990. Un frastuono di sirene e di clacson accolse la Fiat Croma grigia su cui viaggiava il Presidente che come primo atto, da uomo delle istituzioni, andò in sezione per salutare gli amici di partito, per incoraggiare i candidati (lo stesso anno si votava anche per le regionali) e poi salì sul palco per un saluto alla folla acclamante. Si doveva fare scena, certo, ma ho sempre considerato il garbo istituzionale che una certa politica aveva nel condurre la sua azione sui territori. Oggi tutto questo è un romantico ricordo. Terminato il berlusconismo, vero danno alla democrazia del Paese, le cose sono degenerate in quella che potremmo chiamare la “democrazia populista”, quella nata con Grillo e ampiamente diffusasi tramite i social. La più becera forma di discussione politica che l’intelligenza umana potesse conoscere, il più nocivo aspetto della politica e della relazione tra popolo e istituzione, il livello più squallido della disquisizione ideologica e pragmatica della cosa pubblica. Non possono esserci altri termini, soprattutto all’alba di una nuova crisi della politica e di una nuova prospettiva elettorale e quindi governativa. Chi eleggere? Ma soprattutto, chi elegge??

Questo è il vero punto. Dalla proclamazione della Repubblica (2 giugno 1946) ad oggi si è avuta ampia dimostrazione che non tutti i cittadini posseggono la consapevolezza del voto, della decisione; nella maggior parte dei casi le questioni governative o ideologiche non interessano a parte dei cittadini, nel senso che sono questioni che non rientrano nei loro interessi. Eppure ogni cittadino vota e il voto del cittadino, sacrosanto, conquistato col sangue di soldati periti durante le guerre mondiali, determina anche le scelte degli altri. Ecco perché negli ultimi tempi hanno fatto breccia nell’elettorato i partiti populisti, che non sono per il popolo, ma sfruttano la limitata capacità di discernimento di una certa massa popolare verso scelte giuste, sagge, appropriate. La questione non è semplice. La riflessione sembrerebbe indirizzata verso la limitazione della decisione pubblica, del diritto di voto, della sovranità popolare, e invece mira proprio a tutelare il principio elettorale e il mantenimento della democrazia. Tutti conveniamo sull’orrore dei totalitarismi e dei sistemi nazifascisti ma non tutti comprendiamo le minacce che si ascondono tra le pieghe della finta democrazia, lì dove il confine tra sovranità e sovranismo è talmente impercettibile che sembra non esistere. Qui il vero pericolo: le finte democrazie portano agli assolutismi e ai fascismi. Non sono l’unico ad affermarlo. Basterebbe leggere gli “Scritti corsari” di Pasolini, ascoltare le sue dense interviste, leggere tra le righe le sue opere per comprendere quanto l’acutissimo intellettuale veneto si scagliasse già negli anni ’60 e in piena opulenza e felicità contro sistemi mediatici come la televisione o contro uno “sviluppo che non avrebbe significato progresso”, in special modo per la crescita umana delle persone.

Ma ancora la riflessione su un certo fallimento del suffragio universale tiene banco a vari livelli fino a portare una importante scrittrice ed economista come Dambisia Moyo a proporre il voto ponderato. «Perché il mio voto vale quanto quello di una persona che non si informa?», si chiede Moyo che appunto teorizza il «voto ponderato», una tipologia di voto che viene calcolata in base al grado di informazione e interesse politico degli elettori. Secondo questa idea, il voto di chi non si interessa attivamente ai temi sociali e politici del Paese varrebbe di meno rispetto a quei cittadini ed elettori che sono effettivamente informati e partecipi. L’argomento è rischioso e insidioso, va trattato con pudore e delicatezza: c’è di mezzo la minaccia alla democrazia, quindi la privazione delle libertà della persona! Sarebbe opportuno rileggere alcuni passi della Politica di Aristotele per lasciarsi incuriosire dalla riflessione sulla democrazia resa possibile ed efficace solo in presenza di una aristocrazia vera, non nella declinazione moderna di classe sociale abbiente ma nel suo significato etimologico: Aristos kratos, ossia il potere affidato a coloro che possono detenerlo. Perché di questo si tratta. Un governo non opera con la pancia, né chiedendo il consenso facendo leva su temi popolari, di facile fruizione, espressi in maniera qualunquista e disarticolata. Un governo gestisce gli interessi del Paese, il patrimonio e le esigenze dei cittadini, mirando alla crescita e al progresso di tutti. Va da sé che è fondamentale una consapevolezza assoluta sui temi della politica, della ideologia politica e di un confronto dialogico attivo e proficuo affinché l’elettorato con convinzione si esprima e non corra l’errore di affidare il Paese nelle mani di opportunisti sconsiderati. L’auspicio che una coscienza nuova possa già maturarsi per le prossime, vicine consultazioni elettorali, che si svolgeranno al massimo in autunno e che ci auguriamo consegnino alle istituzioni le migliori personalità politiche, economiche, culturali e umane di cui l’Italia abbisogna per rialzarsi, non dimenticando che siamo figli della Magna Grecia, dei romani, dell’imperatore Federico II, dell’Illuminismo. Insomma, non dimenticando chi è l’Italia!