Rifiuti, in Basilicata finanziamenti per 100 comuni

Cento comuni lucani riceveranno finanziamenti per realizzare “sistemi di controllo idonei a disincentivare l’abbandono dei rifiuti per strada o in altre aree non adatte”. La giunta regionale della Basilicata – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa – ha infatti approvato la graduatoria definitiva degli interventi ammessi nell’ambito dell’avviso pubblico per gli enti locali. Il bando assegna contributi anche per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per la bonifica delle aree pubbliche o di interesse pubblico. “Abbiamo investito oltre tre milioni di euro – ha detto l’assessore all’ambiente, Gianni Rosa – per contrastare un fenomeno di inciviltà incoraggiando il corretto conferimento dei rifiuti urbani”. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.