Rifiuti, domani la riunione in Regione per la manutenzione dell’impianto di Acerra

Si svolgerà domani alle 11.30 nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia la riunione indetta dal vicepresidente con delega all’ambiente Fulvio Bonavitacola per definire il piano per affrontare la chiusura per manutenzione dell’impianto del termovalorizzatore di Acerra prevista a settembre. Alla riunione, che si svolgerà a porte chiuse, parteciperanno le province e la Città Metropolitana di Napoli, i vertici degli Enti d’Ambito per i rifiuti, i dirigenti delle società provinciali che si occupano della raccolta dei rifiuti e i rappresentanti della A2a, la società che gestisce il termovalorizzatore di Acerra. Al centro della discussione l’individuazione dei siti di stoccaggio dove dovranno essere portate le tonnellate di rifiuti accumulate nel corso del mese di chiusura dell’impianto di Acerra e che saranno poi smaltite nei mesi successivi.