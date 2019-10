Rifiuti: differenziata da record a Potenza. Il 64% in tre anni

Con una crescita, nel giro di tre anni, dal 25 al 64%, sono da “record” i numeri della raccolta differenziata a Potenza: è quanto è emerso stamani in una conferenza stampa dell’amministrazione comunale e del Conai (il Consorzio nazionale imballaggi) che si è tenuta nella Sala dell’Arco del Municipio. Durante l’incontro con i giornalisti sono stati messi in evidenza “risultati di crescita superiori alle aspettative, con un trend che si attesta per i primi otto mesi del 2019 su una media del 64%, con punte che superano il risultato record del 67%”.