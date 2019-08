Rifiuti a Battipaglia (SA), Costa: “Cabina di regia per fronteggiare l’emergenza”

Una “cabina di regia” per fronteggiare l’emergenza ambientale a Battipaglia (Salerno). È l’idea del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha partecipato a un incontro con i cittadini. “Rimanendo ministro credo che sarebbe una buona idea se si riuscisse a fare una cabina di regia a Roma, un po’ come ho fatto con il ‘sistema Lazio’, si incontrano allo stesso tavolo i comitati, le istituzioni, i Comuni, non solo quello di Battipaglia ma anche quelli vicini che hanno la stesso problema, la Provincia e la Regione”. Il tutto avverrebbe “alla presenza del ministro che cerca di far parlare tutti allo stesso tavolo, in modo orizzontale, istituzionale per incominciare a mettere una cosa dietro l’altra”. Prima di incontrare i cittadini, Costa ha effettuato un sopralluogo al sito di compostaggio. “La puzza l’ho sentita tutta quanta” ha evidenziato il ministro per il quale il disagio “non è solamente la puzza, ma anche la concentrazione della ‘munnezza’, tra Battipaglia ed Eboli”.