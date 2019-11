Riciclo del legno, giro d’affari da 1,4 miliardi

In Italia ogni anno vengono riciclate quasi 2 milioni di tonnellate di legno, con un giro d’affari di 1,4 miliardi di euro e 6.000 occupati nel settore. Il riciclo di questo materiale nel nostro paese evita l’emissione di 1 milione di tonnellate di anidride carbonica all’anno. Sono i dati forniti in occasione di Ecomondo (la fiera a Rimini della green economy) dal Consorzio Rilegno, che in Italia cura il riciclo del legno, con 400 piattaforme di raccolta e 13 centri di riciclo. I rifiuti di legno sono pallet, imballaggi industriali, cassette per ortofrutta (in Italia se ne producono 450 milioni all’anno), mobili, tappi. Nelle piattaforme, il legno viene pressato, frantumato e triturato. Nei centri di riciclo, viene trasformato per il 95% in pannelli truciolari per l’industria del mobile, il resto in pallet block, blocchi di legno cemento per l’edilizia, pasta di legno per cartiere e compost. Rilegno riesce a riciclare il 63% degli imballaggi di legno (il target europeo è al 30%). A Ecomondo, il consorzio ha lanciato un concorso, dedicato soprattutto ai giovani, per ideare un nuovo contenitore in legno per prodotti biologici, reinventando la cassetta tradizionale. Sarà possibile candidare i progetti fino al 2 marzo 2020 attraverso il sito www.contest.rilegno.org. Al primo classificato andrà la somma di 10.000 Euro. Premi anche al secondo e terzo classificato. “Un progetto che richiede una visione sull’imballaggio del futuro per il biologico – ha detto il presidente di Rilegno, Nicola Semeraro -, perché siamo tutti chiamati a prendere consapevolezza su come affrontare il tema ambientale e il corretto utilizzo delle risorse. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che un contenitore realizzato con materiale 100% naturale è una scelta sostenibile, igienica e sicura, soprattutto per il consumatore. Il legno è per sua natura il vero imballaggio green, è la natura che trasporta la natura”.