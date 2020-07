Riapre il quartiere hard di Amsterdam, ma i clienti non devono avere sintomi Covid

Il celebre quartiere a luci rosse di Amsterdam ha riaperto i battenti dopo tre mesi e mezzo di lockdown per frenare la diffusione del nuovo coronavirus. L’Olanda inizialmente aveva intenzione di tenerlo chiuso fino a settembre, ma la data è stata anticipata per il crollo dei contagi. Ma le autorità consigliano massima cautela a prostitute e clienti. Come con i parrucchieri e i massaggiatori olandesi che hanno anche iniziato a riprendere l’attività, le prostitute dovranno verificare che i clienti e membri delle loro famiglie non abbiano sintomi di Covid-19. Dovranno anche evitare i faccia a faccia – vige l’assoluto divieto del bacio – e disinfettare lenzuola e ogni cosa toccata dal cliente. Felicia Anna, presidente del sindacato Red Light United, ha affermato che molte prostitute hanno avuto problemi finanziari durante il lockdown e sono contente di poter tornare al lavoro. Molte hanno già registrato il tutto esaurito nel loro primo giorno di lavoro. Come ha confidato al Guardian, Foxxy, che è anche attivista del Centro per l’infomazione sulla prostituzione ad Amsterdam, usando il suo pseudonimo professionale. Ma tante che spesso sono originarie dell’Europa orientale e del Sudamerica sono ritornate nei loro Paesi durante il lockdown e non possono ancora rientrare in Olanda per le restrizioni ai viaggi.