Riapertura, anche per quest’anno, degli Open Day presso l’I.I.S. “Marco Tullio Cicerone”

Domenica 15 dicembre, OPEN DAY al “M.T.Cicerone” di Sala Consilina, per visitare i plessi degli indirizzi: LICEO CLASSICO (via Matteotti), ITIS, ITIS MODA, IPSIA e CAT + IPSASR (via Pisacane). In questa occasione gli allievi delle classi terze delle scuole d’istruzione secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie, potranno visitare aule, laboratori, biblioteche e conoscere l’offerta formativa dei vari indirizzi del M. T. Cicerone, nonché le attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex ASL (Alternanza Scuola Lavoro). L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cicerone” propone, infatti, un’ampia offerta formativa dal Liceo Classico (tradizionale, oppure, con potenziamento di inglese o matematica), agli Istituti Tecnici (ITIS: elettronico ed elettrotecnico; informatico e telecomunicazioni; Sistema Moda; ITG-CAT – Istituto Tecnico per Geometri, Costruzioni Ambiente e Territorio, con sezione serale), a quelli Professionali (IPSIA – Istituto Professionale Industria e Artigianato; IPSASR – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale). Quest’anno gli Open Day saranno caratterizzati da musica, ambiente, arte, scienza e si terranno nelle domeniche del 12, 19 e 26 gennaio. L’Orientaday, invece, si terrà nel pomeriggio di sabato 14 dicembre presso i locali della scuola media “G.Camera” di Sala Consilina, qui tutti gli istituti del territorio presenteranno la propria offerta formativa. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre dalle ore 10.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.