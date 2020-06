Regolarizzazione dei migranti, la Campania tra le prime regioni per numero di domande

Partenza lenta per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri non comunitari che vivono e lavorano in Campania. Il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi ai primi 15 giorni dell’avvio della sanatoria prevista dal decreto Rilancio. Su un totale nazionale di 23.950 domande inviate e altre 7.762 “in bozza”, la Campania è in testa alla classifica delle regioni per numero di domande inviate sia per il lavoro domestico (seconda con 2716 richieste dietro alla Lombardia) che per quello subordinato (prima con 554). Anche tra le province, Napoli e Salerno sono nelle prime dieci province. Terza Salerno, con 199 moduli inviati per il lavoro subordinato, dietro Ragusa e Latina.