Regno Unito sotto shock. Il premier Johnson è in terapia intensiva.

Il Regno Unito è con il fiato sospeso per Boris Johnson: le condizioni del premier, contagiato con il Covid-19, si sono aggravate nel tardo pomeriggio al punto che è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del St. Thomas Hospital, dove è ricoverato da domenica. Per questo, ha fatto sapere Downing Street, il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è stato delegato a fare le sue veci “per quanto necessario”. La notizia ha sconvolto il Paese e ha suscitato un’ondata di solidarietà bipartisan nei confronti del leader conservatore. Da ieri circolavano indiscrezioni sul fatto che BoJo, 55 anni, fosse già in ventilazione artificiale, ma erano state tutte smentite. Oggi, nel consueto briefing del governo sull’emergenza coronavirus, il ministro degli esteri e primo segretario di stato, Dominic Raab aveva detto che il capo del governo era “di buon umore”. Solo poche ore dopo, invece, un portavoce di Downing Street ha dato la notizia, spiegando che il trasferimento si è reso necessario in seguito al “peggioramento delle condizioni del primo ministro”. “Su consiglio del suo team di medici è stato portato al reparto di terapia intensiva”, ha continuato il portavoce, aggiungendo che Johnson “ha chiesto a Dominic Raab di sostituirlo per quanto necessario”. Concretamente, spiegano i media britannici, Raab non diventa premier ad interim: il 46enne ultrà della Brexit e cintura nera di karate’ si prende in carico la risposta del governo all’emergenza coronavrius. Le attività del governo “vanno avanti”, ha detto il ministro degli Esteri, assicurando che Johnson è “in buone mani”. BoJo – la cui compagna Carrie Symonds è incinta e con sintomi anche se non è stata sottoposta a tampone – è stato portato in terapia intensiva intorno alle 19 (ora di Londra) come misura precauzionale, in caso avesse bisogno del ventilatore.