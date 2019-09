Regione Campania – Un bando da 7,9 milioni di euro per reti tra scuole in aeree a rischio

“Valorizzare e rafforzare le reti tra scuola, territorio, imprese in aree a rischio per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, ampliare l’offerta educativa, sperimentare modelli innovativi nonche’ misure di orientamento e sostegno degli studenti in condizione di svantaggio”. Questi gli obiettivi del programma Scuola Viva in Quartiere il cui bando è stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. L’Avviso pubblico, si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia, “è finalizzato a sostenere l’attivita’ scolastica in aree a forte degrado culturale, sociale ed economico caratterizzate dalla preoccupante incidenza criminale, mette a disposizione delle strutture scolastiche un totale di 7.900.000,00 euro”. Al bando possono partecipare reti di scuole, costituite o da costituire, composte da almeno otto istituti scolastici, attraverso la presentazione di una specifica proposta di candidatura articolata su tre ambiti di intervento: governance delle reti e laboratori multidisciplinari; interventi di edilizia scolastica e fruizione degli spazi scolastici; misure di sostegno per percorsi esperienziali ed educativi dei giovani. Ogni proposta potrà essere finanziata fino ad un massimo di 1.125.000,00 euro (200mila euro per il primo ambito di intervento; 570mila per il secondo; 355mila per il terzo). Si prevede l’attivazione di sette progetti in altrettante aree territoriali a forte degrado e marginalizzazione culturale e sociale, come quelle di Scampia, Ponticelli, Poggioreale-Piazza Nazionale, Forcella, Soccavo Pianura, Afragola Salicelle e Caivano Parco Verde, Marano Giugliano, nel Napoletano.