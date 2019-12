Regione Campania – Sostegno all’informazione, pubblicato l’avviso

La regione Campania ha pubblicato l’avviso pubblico per gli “Interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate online locali, dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale”. Come previsto dalla legge regionale, possono partecipare le emittenti televisive, le emittenti radiofoniche e le agenzie di servizi televisivi che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale con frequenza quotidiana, così come la stampa quotidiana e periodica, le testate giornalistiche digitali, le agenzie di stampa locali e i service giornalistici.