Regione Campania – “Piano invasi”, finanziato progetto per 31 milioni di euro.

Nella graduatoria straordinaria del “piano straordinario invasi” è della Campania il record del maggiore importo per singolo progetto finanziato. Il piano, nella bozza di decreto predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dal ministero delle Politiche Agricole, è previsto dalla legge di Bilancio 2018. La norma prevede di individuare e selezionare gli interventi con livelli di progettazione più avanzata. La Campania, con un solo progetto approvato riceverà oltre 31,5 milioni di euro, dove a beneficiarne sarà la società Acqua Campania Spa, per il completamento e l’adeguamento dell’alimentazione idrica dell’area Flegreo-Domitiana. Dietro alla Campania, la Regione Molise, con 30 milioni che serviranno a realizzare la vasca di espansione del torrente Cavaliere in località Fossatella. Al terzo posto c’è il completamento della galleria di derivazione della diga di Castagnara sul fiume Metrano, in Calabria, che vale 26,5 milioni di euro. Nelle altre regioni, l’Emilia Romagna è quella con il numero maggiore di progetti finanziati (quattro), mentre Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto, Sicilia e Puglia si sono visti approvare 3 progetti. Oltre alla Campania ed il Molise, anche Abruzzo, Calabria e Lombardia hanno ottenuto il finanziamento di un solo progetto.