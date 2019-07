Regione Campania – Nicola Caputo nuovo consigliere di De Luca

Napoli – Torna in Regione Campania Nicola Caputo. Ritorna al fianco di Vincenzo De Luca, prendendo il posto di Franco Alfieri, ma con ulteriori ed importanti deleghe. “Torno in Regione Campania, un luogo a me caro dove è cominciato un percorso politico molto importante che mi ha permesso di accumulare un bagaglio di conoscenze straordinario tecnico, politico ed umano. Torno con un ruolo diverso, accanto al Presidente per mettere a disposizione della comunità campana le mie competenze e le mie capacità” così ha commentato l’europarlamentare Nicola Caputo. “Torno con l’entusiasmo e la voglia di sempre accanto ad un amico e ad un riferimento politico assoluto come il governatore De Luca” ha aggiunto. Da oggi dunque Caputo è il nuovo Consigliere del Presidente della Regione Campania per gli Affari europei e le relazioni internazionali, per le politiche agricole, alimentari e forestali, per la caccia e la pesca, per le strategie regionali di definizione del nuovo PSR (periodo 2021-2027).