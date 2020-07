Regione Campania – In corso i pagamenti per il comparto agricolo

Nell’ambito del piano socio-economico attuato dalla regione Campania, sono in corso i pagamenti per il comparto agricolo. “Negli ultimi due giorni sono stati effettuati i pagamenti per 3.133 beneficiari delle aziende agricole campane per un totale di circa 5 milioni di euro. Per 358 aziende bufaline sono stati pagati circa 3,7 milioni di euro. Si è concluso intanto il bando che era riservato ai tassisti e altre categorie dei trasporti. In pochi giorni si procederà ai pagamenti” spiega in una nota la regione Campania.