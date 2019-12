Regione Campania, il garante per i disabili: contrastare la solitudine

“Nella Giornata delle persone con disabilità, il rapporto Istat “Conoscere il mondo della disabilità” evidenzia le principali problematiche che attanagliano le persone con disabilità: la solitudine, con ben 204 mila disabili che, in Italia, vivono completamente soli, una rete di relazioni limitata al 43,5%, e una percentuale di occupazionale di solo il 31,3%”. E’ quanto ha affermato il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo. “Da questi dati bisogna partire per mettere in campo politiche che, come sottolineato dal Presidente Mattarella, valorizzino questa grande risorsa e consenta di realizzare la loro personalità”. “Queste problematiche diventano particolarmente gravi nel Sud e in Campania, dove esistono gap infrastrutturali e carenze di servizi, che rendono ancora più complicata la vita delle persone con disabilità” – ha aggiunto Colombo, per il quale “partendo dall’ascolto delle stesse persone con disabilità, delle famiglie e della associazioni rappresentative, occorre individuare gli obiettivi strategici da raggiungere per le diverse disabilità, da quelle motorie e quelle intellettive, al fine di fornire le giuste risposte, per favorire l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari, per rimuovere le barriere architettoniche e sociali e per creare opportunità di lavoro”. “E’ una grande sfida, che la Regione Campania ha raccolto approvando la legge regionale istitutiva del Garante delle persone disabili, e sulla quale tutte le Istituzioni devono sentirsi impegnate, non solo nella Giornata della disabilità, ma costantemente affinché essa diventi finalmente risorsa per la nostra Regione e per il nostro Paese” – ha concluso il Garante Regionale dei disabili.