Regione Campania – Franco Alfieri lascia per dedicarsi al ruolo di Sindaco

Cambiamenti in corso nella squadra del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. A meno di un anno dalle prossime elezioni regionali si serrano le fila e si riprogramma lo scorcio di legislatura. La decisione di Franco Alfieri però fa notizia. Il sindaco di Capaccio Franco Alfieri ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico regionale di Consigliere per l’Agricoltura del Governatore De Luca. Dopo quasi due anni di attività svolta a Napoli, per sostenere i progetti legati al mondo dell’agricoltura in Campania, Alfieri ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di primo cittadino del centro della Piana del Sele.Un lavoro importante svolto per il mondo agricolo campano alle perse con i finanziamenti del PSR che ha portato risorse importanti per le aziende agricole rilanciando il comparto. Si attende di capiore ora chi sostituirà Alfieri in questo delicato compito.