Regione Campania – Firmato il decreto per le farmacie rurali

Il Presidente della Regione Campania e Commissario ad acta Vincenzo De Luca ha firmato il decreto che approva il contenuto dell’accordo “progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate”, che sarà a breve sottoscritto con le organizzazioni di categoria dei farmacisti per la disciplina dell’incentivo alle farmacie rurali. Il progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, favorendo così la residenza nei piccoli comuni. Quindi definisce i parametri per beneficiare dei finanziamenti destinati ai ‘piccoli comuni’ e prevede misure concrete per lo sviluppo economico degli stessi in chiave sostenibile e per contrastare lo spopolamento. Nei prossimi giorni si procederà alla sottoscrizione dell’accordo e nell’occasione saranno illustrati i contenuti e le finalità dello stesso.