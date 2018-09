Regione Campania – Finanziati oltre 50 progetti per 1,5 miliardi di euro.

Finanziati oltre 50 progetti di investimento nella regione Campania per un totale di oltre 1,5 miliardi di investimenti in corso, con un sostanziale aumento dell’occupazione industriale. Sono questi i numeri della Giunta De Luca e del Ministero dello Sviluppo Economico con Invitalia. Questo impegno della Regione continua per diffondere a tutto il tessuto dell’industria locale sempre più ampi livelli di occupazione stabile e duratura in una intensa azione volta a una nuova fase di crescita produttiva del sistema economico regionale. Infatti, lo scorso aprile, è stato sottoscritto, lo scorso aprile, l’accordo di sviluppo multiregionale tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania, la Regione Toscana, Invitalia, il CNR e alcune Università (tra le quali l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Salerno) e la società Hitachi Rail. L’accordo prevede la realizzazione di un contratto di sviluppo che comprende investimenti produttivi e connesse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il programma di sviluppo industriale “Inspire the future” è rivolto, in particolare, all’implementazione del processo di trasformazione digitale dello stabilimento produttivo Hitachi di Napoli, prevedendo innovazioni nella piattaforma di treni regionali, una piattaforma tram innovativa e un treno metropolitano con cassa in acciaio. Il progetto di ricerca e sviluppo “REINForce REsearch to INspire the Future”, inoltre, sarà realizzato nello stabilimento di Napoli con la collaborazione delle Università e del CNR. L’attuazione di questo intervento complessivo, che sostiene la competitività dell’azienda e delle imprese dell’intera filiera, prevede un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro in Campania, con un cofinanziamento della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico pari a circa 15 milioni di euro, e l’assunzione, nello stabilimento di via Argine, di 190 nuovi occupati a tempo indeterminato.