Regione Campania – Rifinanziato con mezzo milione di euro il “dopo di noi”.

La Giunta Regionale della Campania ha rifinanziato con mezzo milione di euro il “dopo di noi”. Il provvedimento riguarda gli Ambiti Territoriali che al 31 ottobre 2019 hanno esaurito le risorse già assegnate, per interventi a favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (“Dopo di noi”). Inoltre la Giunta ha raddoppiato il fondo con ulteriori 150mila euro destinati al funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che sostengono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi e disabili. Nella stessa riunione sono stati finanziati ulteriori interventi mirati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Campania.