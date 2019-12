Regione Campania – Ecco il bando per 641 assunzioni nei “centri dell’impiego”

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando per il concorso della regione Campania per i “centri dell’impiego”. Previste 641 assunzioni a tempo indeterminato. Il concorso annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca fa parte del “Piano del Lavoro” già partito con il concorso attualmente in fase avanzata di svolgimento per circa tremila posti nelle amministrazioni pubbliche della regione. Un bando per 416 posti di categoria C aperto ai diplomati per: 316 istruttori policy regionali – Centri per l’impiego; 100 istruttori di sistemi informativi e tecnologie. Un bando per 225 posti di categoria D aperto ai laureati: 145 funzionari policy regionali – Centri per l’impiego; 50 funzionari policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili; 25 funzionari di sistemi informativi e tecnologie; 5 funzionari comunicazione e informazione.