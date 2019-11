Regione Campania – Dopo 10 anni la fuoriuscita dal commissariamento della sanità

La Conferenza delle Regioni e la Conferenza Stato-Regioni, nelle riunioni di ieri, hanno approvato la richiesta presentata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di fuoriuscita dal commissariamento della sanità della Regione Campania. Il provvedimento sarà recepito in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. “Per noi è un obiettivo di immenso valore – ha riferito il presidente De Luca – dopo 10 anni di commissariamento rientriamo nella gestione ordinaria. Abbiamo fatto un lavoro straordinario di risanamento finanziario e di avanzamento dei livelli essenziali di assistenza. La caratteristica fondamentale di questo lavoro è che abbiamo risanato i bilanci delle Asl senza tagliare, ma anche accrescendo i livelli essenziali di assistenza; un lavoro enorme che conferma che la Regione Campania si propone come modello di un altro Sud fatto di concretezza rigore spartano trasparenza e capacità amministrativa” ha commentato il governatore.