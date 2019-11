Regione Campania: dalla Giunta 100 milioni per programma di forestazione

Napoli – La Giunta regionale della Campania ha deliberato l’accordo quadro che prevede oltre 100 milioni per il programma di forestazione. La riforma del sistema forestale diventa strutturale e l’Amministrazione regionale è impegnata a garantire pieno sostegno ai lavoratori. L’Assessorato all’Agricoltura sta predisponendo anche i decreti per l’anticipazione di 56 milioni di euro. Inoltre, si sta procedendo alla liquidazione nei confronti degli Enti montani che non avevano ancora chiuso la rendicontazione per gli anni 2015, 2016 e 2017. Nel programma anche le attività e le risorse da mettere in campo per il triennio 2020/22.