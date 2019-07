Regione Campania, avviso pubblico per imprese che gestiscono beni confiscati

La regione Campania ha pubblicato un avviso pubblico “Supporto alla gestione dei beni confiscati” con cui intende finanziare progetti di avvio, sviluppo e/o consolidamento dell’imprenditorialità sociale all’interno di beni confiscati alla criminalità organizzata. Il bando, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 11, ha un valore di 3 milioni e 613mila euro. L’avviso è finalizzato alla valorizzazione dei beni confiscati e ad accrescere la competitività dell’impresa e che contribuisca, in coerenza con la destinazione sociale dei beni stessi, allo sviluppo socio-economico del territorio in cui sono realizzati e alla diffusione della cultura della legalità. Possono partecipare le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le associazioni di promozione sociale. L’ avviso prevede la concessione di un contributo “de minimis” nella misura del 100% delle spese ammissibili: fino all’importo massimo di 80mila euro per gli interventi candidati in forma singola; fino all’importo massimo di 150mila euro per gli interventi candidati in forma associata. Ciascun progetto, a pena di esclusione, deve avere una durata massima di 18 mesi a partire dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, salvo concessione di proroga da parte della Regione.