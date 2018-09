Regione Campania – Avviso pubblico per 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico.

Dalla regione Campania un avviso pubblico per 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico. L’avviso, pubblicato sul Burc, è rivolto ai progetti esecutivi immediatamente cantierabili, predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici e strutture pubbliche e nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania. Il contributo viene concesso fino al 100% del costo dell’intervento, per un importo massimo finanziabile pari a 3 milioni di euro. Possono presentare la domanda i Comuni, anche in forma associata, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti Autonomi Case Popolari/ACER.