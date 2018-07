Regione Campania – Avviata istruttoria per l’uscita dal commissariamento della sanità

Si è svolta ieri a Roma, presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, la riunione ministeriale congiunta del “Tavolo adempimenti” e “Comitato Lea” per la verifica del Piano di rientro della Regione Campania. Nella verifica semestrale, sulla base dei risultati evidenziati dal tavolo stesso e che coincidono con quelli della Regione – che evidenziano per la sanità campana il raggiungimento dell’equilibrio finanziario e la netta risalita nella Griglia Lea fino alla soglia dei 150 punti per il 2017 – il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha ufficializzato il via all’istruttoria per la fuoriuscita della Campania dal Commissariamento. In base ai risultati riconosciuti e in considerazione degli ulteriori avanzamenti attesi per il 2018, nella giornata di domani, ai sensi dell’Art.2, comma 88, della Legge n.191/2009, la richiesta sarà formalizzata alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri dell’Economia e della Salute.