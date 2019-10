Regione Campania – Arriva il bando “giovani in Comune”

Verrà presentato giovedì 24 ottobre alle 12 presso la sede del Consiglio regionale della Campania il bando “Giovani in comune”. Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente del Forum regionale del Giovani, Giuseppe Caruso, l’Assessore regionale con delega alle politiche giovanili, Lucia Fortini, e la Presidente del Consiglio, Rosetta D’Amelio. “E’ un bando a cui tengo particolarmente – ha spiegato l’assessore Lucia Fortini – perché l’obiettivo è quello di promuovere e incentivare la partecipazione istituzionale dei giovani, puntando sullo sviluppo del sistema dei forum giovanili dei Comuni. Sarà dedicata una particolare attenzione alla programmazione e progettazione di azioni che dimostrino la piena attitudine a sviluppare coinvolgimento, partecipazione e cittadinanza attiva nei settori dello sport, del tempo libero, per le politiche di formazione e di educazione, di accesso alla cultura e alla creatività; di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale; di lotta alla violenza e alla delinquenza; di lotta alla discriminazione e più in generale di accesso ai diritti”. “E’ un intervento unico – sottolinea il Presidente del Forum, Giuseppe Caruso – che premia il lavoro, i sacrifici e la lungimiranza di questi anni del forum regionale dei giovani. Sul sistema forum abbiamo creduto ed investito molto in questi anni; dar voce ai territori è stata una caratteristica del mio mandato. Per questo voglio ringraziare l’assessore Fortini per aver supportato e condiviso la nostra visione”.