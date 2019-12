Regione Campania – Al via il bando per sostegno alle vittime innocenti di criminalità

In Regione Campania è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di contributi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”, riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, agli studenti delle università e a coloro che frequentano corsi di formazione. Le domande per l’assegnazione dei contributi per il sostegno socio-educativo relative all’anno scolastico 2019/2020 devono essere presentate secondo le modalità contenute nel bando disponibile sul sito della Fondazione Polis.