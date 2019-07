Regione Campania, 1,6 milioni di euro per il piano antincendi

Il piano Anti Incendio Boschivo 2019 per la Campania prevede il pieno coinvolgimento delle Associazioni di volontariato. Lo precisa uan nota della Giunta regionale della Campania. Sono stati già erogati i fondi (1,6 milioni) per avviare le attività dell’anticendio. Le risorse riguarderanno tutte le attività, gli enti delegati, Comunità montane, e le associazioni di volontariato di Protezione civile. Con la variazione di bilancio già fissata entro il mese di luglio 2019, si precisa, verrà garantita la copertura di 500mila euro per le associazioni di volontariato oltre ad ulteriori 2.8 milioni. Saranno quindi stanziate così le stesse risorse dello scorso anno per un totale di 4,5 milioni.