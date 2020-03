Regione Basilicata, via libera alla manovra finanziaria 2020

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato ieri a maggioranza (con 14 voti favorevoli quelli di Bardi, Acito, Bellettieri e Piro-Fi, Aliandro, Cariello, Cicala, Coviello,Sileo eZullino-Lega, Baldassarre -Idea, Quarto -Bp, Trerotola-Pl, Vizziello-Fdie 6 astensioni quelle di Braia ePolese -Iv, Cifarelli ePittella-Pd, Leggieri e Perrino-M5s) la “Legge di Stabilità regionale 2020”. Sempre a maggioranza è stato approvato il “Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022” (con 13 voti favorevoli quelli di Bardi, Acito, Bellettieri e Piro -Fi, Aliandro, Cariello, Cicala, Coviello, Sileo e Zullino -Lega, Baldassarre -Idea, Quarto -Bp e Vizziello -Fdie 7 astensioniquelle di Braia ePolese -Iv, Cifarelli ePittella -Pd, Leggieri e Perrino -M5s e Trerotola-Pl. Sì a maggioranza anche per il “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2020” (con12 voti favorevoli quelli di Bardi, Acito,Aliandro, Baldassarre, Bellettieri, Cariello, Cicala, Coviello, Piro, Quarto, Sileo e Vizziello e 3 astensioni quelle di Braia, Cifarelli e Perrino) rispetto al quale l’Assemblea ha deciso di stralciare alcuni articoli e sottoporli all’esame delle Commissioni competenti. I documenti contabili finanziari prevedono entrate per 3.233.246.621,74 euro riferite al 2020, per 2.158.345.057,10 euro per il 2021 e 2.086.708.425,45 per il 2022. La Regione ha destinato 1,5 milioni di euro di risorse regionali per l’acquisto diretto di presidi sanitari per esigenze legate all’emergenza sanitaria del COVID-2019. La dotazione finanziaria per l’attuazione delle leggi regionali di spesa per il 2020 è fissata in 151. 609.588,73 euro, per il 2021 è pari a 111.372.961,50 euro, mentre per il 2022 sono previsti 196.936.160,86 euro. Per il rifinanziamento di leggi regionali finalizzati allo sviluppo si prevedono 22.000.522,37 per il 2020, 22.354.680,00 euro per il 2021 e 24.625.680,00 euro per il 2022.