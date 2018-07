Regione Basilicata – Lunedì la firma degli accordi su inclusione sociale

Potenza – Lunedì 30 luglio 2018, alle ore 10,30, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata saranno sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione della inclusione sociale e potenziamento del sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. Gli Accordi chiudono la procedura negoziata per la selezione degli interventi, a valere sulla Linea delle Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5 del Po Fesr Basilicata 2014-2020, tra la Regione Basilicata e i Comuni dei 7 Ambiti socio-territoriali della Regione. Gli Accordi hanno la finalità di migliorare l’offerta dei servizi per infanzia, i minori, gli anziani e i disabili, sia in termini quantitativi che qualitativi. L’incontro sarà presieduto dal vicepresidente della Giunta e assessore alle Politiche per la Persona, Flavia Franconi, e interverranno i sindaci dei comuni interessati, il dirigente generale del dipartimento Politiche per la Persona, l’Autorità di Gestione del Po Fesr Basilicata 2014-2020. La stampa è inviata a partecipare.