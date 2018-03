Regione Basilicata, domani si riunisce il Consiglio regionale

Potenza – Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà domani, martedì 13 marzo 2018, alle 11, nell’aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale a Potenza. In apertura di seduta previsto il dibattito sulla “sessione comunitaria” a seguito della relazione svolta in una precedente seduta dal presidente della Giunta regionale. Seguirà la discussione sul Piano regionale dei trasporti richiesta dai consiglieri Lacorazza, Giuzio, Mollica, Soranno, Galante, Bochicchio e Leggieri. Seguirà l’attività ispettiva e la discussione di alcune mozioni, a partire da quella di Leggieri e Perrino (M5s) sull’accesso dei consiglieri regionali alla documentazione Ttip, di Perrino (M5s) sull’emergenza neve, di Lacorazza (Pd) su lavoro e mobilità e sulle centrali operative regionali della polizia penitenziaria, di Rosa (Lb-Fdi), Romaniello (Gm) e Napoli sull’accordo integrativo regionale per la medicina generale, di Perrino (M5s) sulla creazione di apposito sito web per la diffusione dei dati di monitoraggio dell’attività Mise del Cova, di Rosa (Lb-Fdi), Napoli e Castelluccio sui provvedimenti anti sindrome burnout, di Rosa (Lb-Fdi) e Castelluccio sulla istituzione Zes ex decreto legge 20 giungo 2017, di Perrino (M5s) sulla concessione dello stato di calamità naturale per il rischio siccità sul territorio regionale.